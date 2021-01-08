تراجع طفيف للبطالة في منطقة اليورو خلال نوفمبر

تراجعت البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة، بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمائة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، ولكنها ظلت أعلى بكثير من معدلاتها في عام 2019.

وأظهرت أول تقديرات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، والتي صدرت اليوم الجمعة، أن نسبة البطالة في منطقة اليورو بلغت 8.3 بالمئة في تشرين ثان/نوفمبر، في حين كانت تبلغ 7.4 بالمائة خلال نفس الشهر عام 2019.

وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وصلت نسبة البطالة في تشرين ثان/نوفمبر 2020 إلى 7.5 بالمائة، في تراجع من 7.6 بالمائة في تشرين أول/أكتوبر، ولكنها جاءت أعلى من نسبة البطالة المسجلة في تشرين ثان/نوفمبر 2019 والتي بلغت 6.6 بالمئة.

يذكر أن جائحة كورونا تسببت في خسارة الآلاف الوظائف في أوروبا.