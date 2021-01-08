قرعة دوري أبطال إفريقيا: الأهلي المصري مع فيتا وسيمبا.. والزمالك ضد الترجي ومولودية الجزائر

أجريت اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري، المريخ السوداني، سيمبا التنزاني، فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري، الهلال السوداني، ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بترو أتليتكو الأنجولي، هورويا الغيني.

المجموعة الرابعة: الزمالك المصري، الترجي التونسي، تينجيت السنغالي، مولودية الجزائر.

وسبقت القرعة، قرعة دور الملحق للكونفدرالية جاءت نتيجتها كالتالي:

بيراميدز المصري ضد راسينج كلوب الإيفواري، النجم الساحلي التونسي ضد يانج بافالوز من إي سواتيني، وفاق سطيف الجزائري ضد أشانتي كوتوكو الغاني، شبيبة القبائل الجزائري ضد ستاد مالي المالي، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضد جواننج جالاكسي البوتسواني، موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية ضد الأهلي ببنغازي الليبي، ساليتاس البوركيني ضد بونجيدي الجابوني، القطن الكاميروني ضد سونيديب من النيجر، الاتحاد البيضاوي المغربي ضد نكانا الزامبي، كيجالي الرواندي ضد الصفاقسي التونسي، دياراف السنغالي ضد بلاتينوم من زيمبابوي، نامونجو التنزاني ضد بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، اتحاد المنستير التونسي ضد الرجاء المغربي، نابسا ستارز الزامبي ضد جور ماهيا الكيني، ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي ضد إنيمبا النيجيري.