أسعار الذهب تواصل تراجعها بنحو 60 دولاراً

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات الجمعة إذ انخفضت بأكثر من 3% مع متابعة التطورات السياسية وبعد صدور بيانات اقتصادية.

وفقد الاقتصاد الأمريكي وظائف للمرة الأولى منذ أبريل خلال ديسمبر، بينما استقر معدل البطالة عند 6.7%.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 3.1% أو بمقدار 59.70 دولار إلى 1853.90 دولار للأوقية في تمام الساعة 06.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.9% عند 1858.11 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 5.5% عند 25.76 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنحو 3.2% مسجلاً 1084.27 دولار للأوقية، فيما هبط سعر البلاديوم الفوري بنحو 2.7% عند 2365 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.3% مسجلاً 90.087 نقطة.