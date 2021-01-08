“سلمان للإغاثة” يوزع أكثر من 42 طناً من السلال الغذائية في ولاية غرب كردفان السودانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 طناً و 800 كيلوغرام من السلال الغذائية في إدارية دبنقا بمحلية الأضية التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، استفاد منها 2,400 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.