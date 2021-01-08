جامعة الملك سعود تطلق برنامجي دبلوم‏ بنمط التعليم عن بعد

أطلقت جامعة الملك سعود بإشراف وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية برنامجي دبلوم مرخصين من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يقدمان بنمط التعليم عن بعد وللمرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني 1442هـ وهما: (برنامج الإدارة المالية والمصرفية) (وبرنامج إدارة أعمال التأمين)، وسيكون التقديم عليهما عن طريق بوابة القبول الإلكتروني للبرامج بنمط التعليم عن بعد بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للطلاب والطالبات (https://darpc.ksu.edu.sa/ksu)

وتأتي هذه الخطوة رغبة في توفير البرامج الأكاديمية المتميزة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم لجميع فئات المجتمع وبناء وتنمية وتطوير الكوادر البشرية بما يوائم متطلبات سوق العمل ويلبي احتياجاته بكفاءة عالية.

الجدير بالذكر أن هذين البرنامجيين يهدفان إلى تزويد الطلبة بالمعرفة العلمية الأحدث وتدريبهم على استخدامها بشكل أمثل لتطوير مهاراتهم الأدائية وتمكينهم من تقديم الخدمات اللازمة للمجتمع بشكل مميز ليتواكب مع التطورات الحديثة في هذين المجالين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.