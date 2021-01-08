شاهد بالصور: قبائل أكلب تكرّم شهداء الواجب

حيا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير المبادرة التي قامت بها قبائل أكلب وكرمت من خلالها شهداء الواجب من أبنائها، نظير ما قدموه من خدمة لدينهم ووطنهم بحضور شيخ القبيلة الشيخ علي بن فالح آل عطيان، ومشائخ ونواب وأعيان القبائل وعدد من الإعلاميين، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.

ونقل محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره في مداخلة هاتفية أثناء الحفل تحيات أمير منطقة عسير إلى الحضور الذي عاش أجواء اتسمت بمشاعر الوطنیة والانتماء.

من جانبه أكد أمين مجلس الشورى سابقًا الدكتور محمد آل عمرو مكانة قبيلة أكلب تاريخيًا وما قدمه أبنائها من مساهمات في خدمة وطنهم، كما ألقيت قصيدة شعرية للشاعر مدشوش الأكلبي وأخرى للشاعر الأديب سعد آل هيال، وكلمة للإعلامي سبأ باهبري.

من جهة أخرى ألقى الدكتور محمد سعيد آل عطيان كلمة ألقاها نيابة عن شيخ قبائل أكلب علي بن فالح آل عطيان بين من خلالها مكانة الشهداء وما يلقونه من اهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

مؤكدًا على حرص أبناء المملكة العربية السعودية على التضحية والفداء دون مقدسات ومقدرات هذا البلد، مقدمًا شكره لأمير منطقة عسير على دعمه للمبادرة وكذلك محافظ بيشة ورجال الأعمال الداعمين والإعلاميين وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل والمبادرة.

كما شهد مشاركات ذوي شهداء الواجب في فيلم وثائقي أبدوا فيه فخرهم واعتزازهم بما قدمه الشهداء في الدفاع عن الوطن، مثمنين هذا التكريم واختتم الحفل بتكريم ذوي الشهداء والإعلاميين والداعمين للمبادرة.