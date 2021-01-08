تنبيهات مبكرة.. أمطار رعدية ورياح شديدة على هذه المناطق

نبَّه الدفاع المدني السعودي عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة #مكة_المكرمة يشمل (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 10 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني تنبيهات مبكرة، بهطول أمطار لمناطق الباحة، جازان، عسير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير( تشمل السواحل منها ) تمتد إلى منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من مناطق الرياض ،الجوف، تبوك ،المدينة المنورة والشرقية.