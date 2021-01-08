بالفيديو.. بعد ثلاثية القادسية القاسية… #العويس يخرج عن “طوره” ويشتبك مع إداري في المدرجات #الاهلي_lلقادسيه #الهلال_lلباطن

اشتبك محمد العويس، حارس فريق الأهلي مع إداري بنادي القادسية في المدرجات، عقب هزيمة فريقه في المباراة التي جمعتهما باستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثار مقطع تهجم العويس على المنصة، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بمعاقبته.

واستطاع القادسية أن يهزم الأهلي بنتيجة كبيرة 3-1، ليحرمه من فرصة معادلة الهلال المتصدر.

وافتتح القادسية التسجيل عند الدقيقة 12 عن طريق اللاعب اسبريا، و عزز اللاعب حمد اليامي تقدم القادسية بهدف ثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 76 سجل اللاعب حسن العمري هدف القادسية الثالث والقاتل لآمال الأهلي، وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب.

وفرّط الأهلي للمرة الثانية على التوالي في استغلال تعثر المتصدر الهلال الذي تعادل مع الباطن عصر اليوم، حيث خسر بذات النتيجة التي خسر فيها لقاء التعاون الماضي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية الى 17 نقطة ليتقدم للمركز العاشر، وبقي الأهلي على رصيده السابق 22 نقطة ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً.

فيديو المشادة