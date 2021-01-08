توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لطقس غد السبت في المملكة 25/ 5/ 1442 الموافق 9/ 1/ 2021.

وقال إنه يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير (تشمل السواحل منها) تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.