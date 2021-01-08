عاجل.. الصحة العالمية تدعو إلى عدم تسييس لقاح #كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية إلى عدم تسييس لقاح فايروس كورونا المستجد.

وبدأت حملات تطعيم واسعة النطاق في عدد من البلدان الغنية، بينها الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وقالت مسؤولة اللقاحات في منظّمة الصحّة العالميّة كيت أوبراين إنّ برنامج “كوفاكس” أبرم اتّفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة. ويهدف برنامج “كوفاكس” الدولي الذي أطلقته منظّمة الصحّة العالميّة بدعم من “التحالف من أجل اللقاحات”، إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضدّ كوفيد-19.