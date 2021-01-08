“إف بي آي”: 50 ألف دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مقتحمى الكونغرس

نشر مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” الجمعة، صوراً للمشاركين في العنف الذي شهده الأربعاء الماضي، مبنى الكونغرس الأمريكي، على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للحصول على مساعدة الجمهور في التعرف عليهم.

وعرض المكتب مكافأة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن المسؤولين عن زرع قنبلتين عثر عليهما في واشنطن.

ونشر المكتب صورة على تويتر لشخص يضع قلنسوة رمادية وقفازات سوداء وبنطلوناً، يمسك بيده شيئا مشتبهاً فيه.

ويمكن للمحققين الاعتماد على ثروة من الأدلة المباشرة، إذ نشر مثيرو الشغب أنفسهم لقطات وصوراً للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.