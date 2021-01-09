المرصد السوري: 4 قتلى من مرتزقة أردوغان بريف الحسكة

قتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة في انفجار لغم قرب نقاط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على محاور أبو راسين بريف الحسكة في سوريا.

وأكد المرصد السوري أمس الجمعة، أن مسلحاً رابعاً حاول الهرب بعد انفجار اللغم في مركبة عسكرية تابعة للفصائل الموالية لأنقرة، إلا أن عناصر من قسد تمكنوا من قنصه وتوفي على الفور.

وتشهد محاور أبو راسين هدوءاً حذراً تتخلله استهدافات وعمليات قصف متبادل على نقاط التماس ما بين “قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى.

وأشار المرصد السوري، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصلان قصفهما الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمالي بلدة تل تمر بريف الحسكة، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة.