إسرائيل تهدد ميليشيات إيران: صواريخنا وطائراتنا تصل لأي مكان.. تحملوا العواقب

حذر مسؤول إسرائيلي أمس الجمعة، الميليشيات الإيرانية في العراق واليمن من مغبة المساس بإسرائيل، قائلًا: إن دم من يمس بلاده سيكون مهدوراً وسيتحمل العواقب.

وأشار مسؤول القسم السياسي والأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية زوهر بالتي إلى وجود “تحركات ضد إسرائيل من العراق واليمن، وأن صواريخ إيرانية تصنع هناك وأخرى تم نقلها إلى اليمن والعراق لضرب إسرائيل”، وفقاً لما ذكره موقع “i24 نيوز” أمس الجمعة.

وأضاف بالتي: أتوجه إلى كل من يخطط للمس بإسرائيل في اليمن والعراق وكل مكان وأقول نحن نراقب عن كثب ونصل إلى كل مكان بشتى الطرق، فمن يمسنا دمه مهدور وسيتحمل عاقبة عمله مهما كان وإينما كان”.

موضحاً أن الطائرات الإسرائيلية (اف -15) و(اف -16) و(اف -35) وغيرها من الوسائل براً وبحراً، تصل إلى كل مكان، ولن تتورع إسرائيل من ضرب من يمسها، وإسرائيل لن تعتدي على أحد، بل ستدافع عن نفسها.

وأكد المسؤول الأمني أن إسرائيل “وصلت إلى أبعد من اليمن”، ولم يوضح حديثه بل اكتفى بالقول: “وصلنا إلى أماكن بعيدة ونستطيع العمل بطرق مختلفة من البر والبحر والجو”.