حارس النصر يوقع مع نجران

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن حارس مرمى النصر عبد الرحمن الشمري سيصل اليوم السبت، إلى نجران لتوقيع عقد انضمامه بنظام الإعارة للفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت مصادر أن الشمري فضل عدم الاستمرار في برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب الجاري في إسبانيا بسبب ظروف والده الصحية، إضافة إلى رغبته في اللعب والحصول على فرصة مؤكدة محلياً.

وتبقى في عقد الشمري مع النصر، ناديه الأصلي، نحو عامين، وقد منحه النادي الموافقة على الإعارة لصعوبة مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم.

ولم يخض الشمري أي مباراة رسمية مع الفريق الأول بنادي النصر، واقتصرت مشاركته مع الفريق على بعض التدريبات الجماعية فقط قبل التحاقه ببرنامج الابتعاث السعودي.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة، سيتم اليوم بعد وصول الحارس إلى نجران، موضحة أنه سيكون جاهزاً للمشاركة مع فريقه خلال الجولات المقبلة للدوري.