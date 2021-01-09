عاصفة ثلجية تؤجل مباراة أتلتيكو مدريد مع بيلباو

قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان إن المباراة المقررة اليوم السبت بين أتليتيكو مدريد وضيفه أتليتيك بيلباو تأجلت إلى موعد لاحق بسبب تأثيرات عاصفة ثلجية تتعرض لها إسبانيا.

وبسبب الثلوج الكثيفة نتيجة العاصفة فيلومينا أغلقت الكثير من الطرق أمس الجمعة كما أغلق مطار العاصمة مدريد أيضا.

وقالت الرابطة إنها اتخذت قرار التأجيل “بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي سببته العاصفة في أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة.. والتأثير المؤكد للعاصفة على الملعب”.

وأشارت الرابطة إلى أنها ستحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق.

وقال بيلباو أمس الجمعة إن الطائرة التي كانت تقل الفريق لم تتمكن من الهبوط في العاصمة واضطرت للعودة.

وهناك شكوك أيضا حول مباراة ريال مدريد مع أوساسونا على أرض الأخير المقررة اليوم السبت أيضا بعد أن واجهت الطائرة التي كانت تقل بطل إسبانيا صعوبات في مطار باراخاس الدولي في العاصمة بسبب تراكم الثلوج على المدرج.