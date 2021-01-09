تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 195.40 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات اليوم السبت 9 يناير 2021، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت، نحو 223.31 ريال (59.52دولار).

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولا في المملكة) سجل صباح اليوم السبت، نحو 195.40 ريال (52.08 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات السبت، ليصل إلى نحو 167.48 ريال (44.64 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت، نحو 130.26 ريال ( 34.72 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 111.65 ريال ( 29.76 دولار).