بدء دخول المسافرين القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي

بدأ المسافرون القطريون اليوم السبت الدخول إلى المملكة العربية السعودية إضافة إلى عبور السيارات بعد إعادة فتح منفذ سلوى الحدودي بين البلدين.

وعبرت صباح اليوم أول سيارة قطرية إلى السعودية عبر المنفذ وذلك بعد إعادة افتتاحه بعد إغلاقه قبل حوالي ثلاث سنوات ونصف.

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية عبر حسابها على موقع “تويتر”اليوم فيديو يبين عبور القطريين لمنفذ سلوى في طريقهم إلى المملكة، راصدة دخول سيارات تحمل لوحات قطر.

وكانت الجمارك السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها جاهزة لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي الذي يربط المملكة مع قطر بعد ثلاثة أعوام ونصف من الإغلاق.

ونشرت الجمارك عبر حسابها على تويتر اليوم ، فيديو لمنفذ سلوى البري مع قطر بعد انتهاء الاستعدادات الفنية اللازمة لفتحه واستقبال المسافرين.

فيديو | أول القادمين عبر منفذ سلوى لـ #الإخبارية: المسؤولون يرحبون وإجراءات العبور يسيرة وتثلج الصدر pic.twitter.com/60ssbdJPCa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021

ويأتي ذلك في أعقاب إنجاز المصالحة الخليجية والتي توجت بالتوقيع على “إعلان العلا” في المملكة يوم الثلاثاء الماضي ، بعد أزمة خليجية نشبت منذ صيف عام 2017.

وفي حزيران/ يونيو 2017، قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب ما وصفته بدعمها للجماعات الإرهابية وهو ما نفته الحكومة القطرية.