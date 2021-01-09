وسائل إعلام: زوجة ماكرون أصيبت بفيروس كورونا أواخر ديسمبر

قالت محطتا أوروبا 1 وفرانس إنفو الإذاعيتان اليوم السبت إن زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصيبت بكوفيد-19 في أواخر ديسمبر/كانون الأول لكنها استأنفت أنشطتها العادية بعد أن جاءت نتيجة فحص ثان سلبية.

وقالت إذاعة أوروبا 1 إن الفحوص أثبتت إصابة بريجيت ماكرون يوم 24 ديسمبر/كانون الأول.

وأضافت أن زوجة الرئيس لم تصب بأعراض شديدة وأجري لها فحصان يومي 30 و31 من الشهر الماضي وكانت نتيجتهما سلبية.

وأثبتت الفحوص إصابة ماكرون نفسه بكوفيد-19 يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، وظل الرئيس في العزل الذاتي حتى خضع في 24 من الشهر الماضي لفحص أظهر أنه لم يعد يعاني من أعراض المرض.