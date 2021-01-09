ارتفع عند التسوية.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية 7.7%

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 بالمائة عند تسوية تعاملات الجمعة، لتواصل الصعود لأعلى مستوى في 11 شهراً، محققةً مكاسب أسبوعية قوية.

وحققت أسعار الخام مكاسب أسبوعية، بعد أن قررت السعودية خفض طوعي لإنتاجها النفط بنحو مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.8 بالمائة إلى 52.24 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ فبراير/شباط..

وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 7.7 بالمائة.

كما ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام القياسي “برنت” تسليم مارس/آذار بنسبة 1.9 بالمائة إلى 55.39 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط.