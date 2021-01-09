رئيس البرلمان الليبي ينفي إرسال مبعوث شخصي لتركيا

أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، أن المجلس لا يتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، نافيا إرسال مبعوث شخصي لأنقرة.

وبحسب بيان لرئيس مجلس النواب، فإن البرلمان يعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا “وليس لدينا ما نخفيه.. الشعب يشارك ويتابع خطواتنا أولا بأول”.

ولفت صالح إلى أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ليبيا “هدفنا الذي لن نحيد عنه”.

وأضاف: “لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا، لكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية”.

والتقى رئيس مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، وفداً من قبائل مصراتة بالمنطقة الشرقية التي أعلنت دعمها الكامل لمبادرته بهدف تحقيق الأمن والاستقرار.

ومبادرة صالح تهدف للخروج من الأزمة الليبية، ضمن خارطة طريق ترتكز على الحل السياسي وتقصي الحل العسكري، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وشدد وفد قبائل مصراتة على رفضه لأي آلية لاختيار السلطة التنفيذية لا تتوافق مع المبادرة وتحقيق التوافق، بما يحفظ لكل إقليم من أقاليم ليبيا التاريخية حقه في اختيار من يمثله في الحوار السياسي.

كما كرروا تأكيدهم على دعمهم للمؤسسة العسكرية الليبية ومسار الحوار العسكري (5+5)، ودعم وقف إطلاق النار.

وتمسك الوفد بانعقاد مجلس النواب في مقره الدستوري ببنغازي أو المؤقت في طبرق (شرق) وأن أي خطوة غير ذلك تكون غير شرعية.

وطالب بخروج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد، ودعم بعثة الأمم المتحدة بليبيا في مساراتها التفاوضية المختلفة.