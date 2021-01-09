عاجل… الأمن العام يستعرض جهوده.. القبض على الجناة في 6 جرائم سرقة مركبات وإطلاق نار وإتلاف أجهزة صراف آلي

تمكَّن رجال الأمن، خلال الأسبوع الماضي، من القبض على الجناة المتورطين في ارتكاب ستّ جرائم بمختلف مناطق المملكة، تنوعت بين سرقة المركبات وإطلاق نار وإتلاف أجهزة صراف آلي.

ونشر الأمن العام –عبر تويتر- فيديو أوضح من خلاله الجرائم التي تمَّ القبض على مرتكبيها خلال الأسبوع الماضي، وكانت كالتالي:

ـ تم القبض على مواطن قام بسرقة امرأة مشاركة في فعاليات سباق رالي داكار السعودية.

ـ تم القبض على مواطنين أطلقا أعيرة نارية في الهواء، أثناء قيادتمهما لمركبة بأحد الطرق العامة، معرضين أمن وسلامة الآخرين للخطر.

ـ تمَّ القبض على مواطنين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النار في السيارتين لإخفاء معالمهما وعدم التعرف على من سرقهما.

ـ تم القبض على خمسة مواطنين ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة المركبات وتفكيك أجزائها وسرقة اللوحات واستخدامها في ارتكاب جرائمهم.

ـ تمَّ القبض على مواطن أضرم النار عمدًا في جهازي صراف آلي وإتلافهما عن طريق سكب مادة بترولية على منفذ استلام الأوراق النقدية.

ـ تم القبض على خمسة أشخاص من موظفي احدى الشركات الأمنية خططوا لسرقة مبلغ مليون ريال من سيارة نقل أموال.