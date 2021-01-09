153473 حالة إجمالي إصابات كورونا في الكويت حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل شفاء 245 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 148728 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في تقرير لها أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 153473 حالة.

كما سجلت الوزارة الكويتية حالتي وفاة إثر إصابتها ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 940 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أمس الجمعة أعلنت عن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.