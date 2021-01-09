اعتقال عصابة للاتجار بالبشر جنوبي العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على عصابة اتجار بالبشر في محافظة واسط، جنوبي العراق.

وذكرت الوكالة في بيان لها، إنه “تم إلقاء القبض على 3 متهمين بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد.

ومن خلال التحقيقات الأولية مع أفراد العصابة اعترفوا قيامهم بـ(١٧) عملية تجارة بالأعضاء البشرية في محافظة واسط ،فضلاً عن كونهم ضمن شبكة إجرامية مختصة بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد.

كما اعترفوا بقيام 2 منهم ببيع كليتيهما مقابل مبالغ مالية، حسب البيان.

وذكرت الوكالة أنه تم توقيفهم وفق أحكام المادة (١٦) من قانون الاتجار بالأعضاء البشرية، حسب قرار قاضي التحقيق.