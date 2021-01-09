المشاهدات تجاوزت الـ 15.4 مليون.. ‏تفاعل ضخم مع فيديو تلقي ‎الملك سلمان لقاح كورونا

حققت تغريدة تلقي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد تفاعلاً ضخماً منذ نشرها عبر حساب وكالة الأنباء السعودية (واس) .

وأوضحت إحصائيات موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إجمالي عدد المشاهدات بلغ 15.4 مليون مشاهدة منذ نشرها أمس الجمعة عند الساعة 10 مساءً، ووصل إجمالي عدد مرات الإعجاب أكثر من 45 ألفاً و41.1 ألف إعادة تغريد ونحو 10 آلاف رد.

وشكر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

وقال الربيعة “اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه – سلمه الله – على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.