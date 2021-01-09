ستة طرق للاستثمار في الأسهم الأجنبية

فرص الاستثمار اليوم ليست ملزمة بالجغرافيا والحدود السياسية. فإذا كنت مفتونًا بالاقتصادات الناشئة والنمو المزدهر في الأسواق حول العالم، فقد ترغب في الاستثمار في بعضها.

بالنسبة للعديد من المستثمرين، فإن شراء الأسهم الأجنبية يسمح لهم بالتنويع من خلال توزيع مخاطرهم، بالإضافة إلى منحهم الانكشاف على نمو الاقتصادات الأخرى. حيث يعتبر العديد من المستشارين الماليين الأسهم الأجنبية إضافة صحية إلى محفظة الاستثمار. ويوصون بتخصيص 5٪ إلى 10٪ للمستثمرين المحافظين، وما يصل إلى 25٪ للمستثمرين الجريئين.

يمكن للمستثمرين الوصول إلى الأسهم الأجنبية عبر ADRs و GDRs والاستثمار المباشر والصناديق المشتركة و ETFs و MNCs

يتيح شراء الأسهم الأجنبية للمستثمرين تنويع مخاطر محافظهم، بالإضافة إلى منحهم الانكشاف على نمو الاقتصادات الأخرى.

يوصي المستشارون الماليون بالتعرض للأسهم الأجنبية بنسبة 5٪ إلى 10٪ للمستثمرين المحافظين، وما يصل إلى 25٪ للمستثمرين الجريئين.

مخاطر الاستثمار الأجنبي

للاستثمار الدولي جانبه الآخر من حيث التقلبات، حيث تعتبر الأسواق الناشئة بشكل عام أكثر خطورة. ويمكن للمستثمرين تجربة تغييرات جذرية في القيمة السوقية، وفي بعض الحالات، يمكن للمخاطر السياسية أن تقلب اقتصاد الدولة فجأة. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأسواق الأجنبية يمكن أن تكون أقل تنظيمًا من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، مما يزيد من مخاطر التلاعب أو الاحتيال.

ويتمتع مستثمرو اليوم بإمكانية وصول غير عادية إلى الأخبار العالمية على مدار 24 ساعة، ومع ذلك هناك أيضًا خطر عدم كفاية المعلومات من السوق التي غالبًا ما تكون على بعد آلاف الأميال. يمكن أن يحد هذا من قدرة المستثمر على تفسير أو فهم الأحداث.

أخيرًا، هناك مخاطر العملات الناشئة عن التغيرات في سعر الصرف مقابل العملة المحلية للمستثمر. بالطبع، تتحرك العملات في كلا الاتجاهين ويمكن أن تكون أيضًا في صالح المستثمر.

فإذا كنت مستعدًا لفرصة الاستثمار الدولي ومخاطره، فهناك ست طرق للتعرض للنمو خارج الولايات المتحدة:

1. إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs)

إيصالات الإيداع الأمريكية (ADRs) هي طريقة ملائمة لشراء الأسهم الأجنبية. تستخدم الشركات الأجنبية ADRs لتأسيس وجود في الأسواق الأمريكية وفي بعض الأحيان زيادة رأس المال. أحد الأمثلة على ذلك هو شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا (BABA)، التي جمعت 25 مليار دولار في عام 2014 (ما كان آنذاك أكبر طرح عام أولي) وأدرجت ADRs في بورصة نيويورك (NYSE).

يمكن أن تكون ADRs برعاية ADR أو ADR غير مدعوم ولها ثلاثة مستويات.

يمكن استخدام ADRs من المستوى 1 لتأسيس وجود تجاري في الولايات المتحدة، ولكن لا يمكن استخدامها لزيادة رأس المال. لأنهم غير مدعومين، يمكنهم فقط التداول بدون وصفة (OTC)

يمكن استخدام ADR من المستوى 2 لتأسيس وجود تجاري في بورصة وطنية مثل بورصة نيويورك، ولكن لا يمكن استخدامها لزيادة رأس المال.

المستوى 3 من ADRs يمكن إدراجها في البورصات الوطنية بالإضافة إلى استخدامها لزيادة رأس المال.

يمثل كل ADR تصدره شركة أجنبية حصة أساسية أو عددًا من الأسهم الأساسية. على سبيل المثال، يمثل ADR لمجموعة Vodafone Group (VOD) 10 أسهم أساسية، بينما تمثل Sony Corp (SNE) ADR الأساسي على أساس

ويتم إدراج ADRs وتداولها وتسويتها تمامًا مثل أسهم الشركات الأمريكية المحلية. وهذا يجعلها طريقة مناسبة للمستثمر العادي للاحتفاظ بأسهم أجنبية.

2. إيصالات الإيداع العالمية (GDRs)

إيصال الإيداع العالمي (GDR) هو نوع آخر من إيصالات الإيداع. حيث يقوم بنك الإيداع بإصدار أسهم الشركات الأجنبية في الأسواق الدولية، عادةً في أوروبا، ويجعلها متاحة للمستثمرين داخل وخارج الولايات المتحدة. إن العديد من شهادات الإيداع الدولية مقومة بالدولار الأمريكي، على الرغم من أن بعضها مقوم باليورو أو الجنيه الإسترليني. إلا أنه عادة ما يتم تداولها وتصفيتها وتسويتها بنفس طريقة الأسهم المحلية.

كما يمكن العثور على شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن وبورصة لوكسمبورغ، وكذلك في بورصات في سنغافورة وفرانكفورت ودبي. وفي العادة يتم وضع شهادات الإيداع العالمية مع المستثمرين المؤسسيين في عروض خاصة قبل التداول العام.

3. الاستثمار الأجنبي المباشر

هناك طريقتان للمستثمرين لشراء الأسهم الأجنبية مباشرة (على سبيل المثال: الاستثمار في الأسهم الأمريكية). يمكنك فتح حساب عالمي مع وسيط في بلدك مثل Fidelity و E * TRADE و Charles Schwab و Interactive Brokers. الخيار الآخر هو فتح حساب مع وسيط محلي في البلد المستهدف.

أن الذهاب المباشر غير مناسب للمستثمر العادي. حيث أن هناك تكاليف إضافية وآثار ضريبية واحتياجات الدعم الفني واحتياجات البحث وتحويلات العملة وعوامل أخرى يجب مراعاتها. وباختصار، يجب على المستثمرين النشطين والجادين فقط المشاركة في الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما يحتاج المستثمرون أيضًا إلى توخي الحذر من الوسطاء المحتالين غير المسجلين لدى المنظمين في أسواقهم، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC في الولايات المتحدة.

4. صناديق الاستثمار العالمية

يمكن للمستثمرين الحريصين على استكشاف الأسواق العالمية – ولكن لا يريدون الكثير من المتاعب – اختيار صندوق مشترك يركز على الأسهم الدولية. حيث أن البساطة هي إحدى المزايا العديدة للصناديق المشتركة.

وتأتي الصناديق المشتركة ذات التركيز الدولي في مجموعة متنوعة من النكهات، من العدوانية إلى المحافظة. حيث يمكن أن تكون منطقة أو بلد معين. كما ويمكن أن تكون صندوقًا مُدارًا بشكل نشط أو صندوق مؤشر سلبي يتتبع مؤشر الأسهم في الخارج. لكن كن حذرًا من الرسوم: يمكن أن يكون للصناديق المشتركة المركزة عالميًا تكاليف ورسوم أعلى من نظيراتها المحلية.

5. صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

يوفر الصندوق الدولي المتداول في البورصة للمستثمرين طريقة ملائمة للوصول إلى الأسواق الأجنبية. يمكن أن يكون اختيار الصندوق المناسب للتداول في البورصة (ETF) أسهل من إنشاء محفظة من الأسهم بنفسك.

توفر بعض صناديق الاستثمار المتداولة التعرض لأسواق متعددة، بينما يركز البعض الآخر على دولة واحدة. تغطي هذه الصناديق عددًا من فئات الاستثمار مثل رسملة السوق والمنطقة الجغرافية وأنماط الاستثمار والقطاعات.

يشمل موفرو ETF البارزون امثال iShares by BlackRock و State Street Global Advisors و Vanguard و FlexShares و Charles Schwab و Direxion و First Trust و Guggenheim Investments و Invesco و WisdomTree و VanEck

وقبل شراء ETF دولية، يجب على المستثمرين النظر في التكاليف والرسوم، والسيولة، وأحجام التداول، والمسائل الضريبية، وممتلكي المحفظة أيضًا.

6. الشركات متعددة الجنسيات (MNCs)

لا يشعر المستثمرون بالارتياح تجاه شراء الأسهم الأجنبية مباشرة، وحتى أولئك الذين يتخوفون من ADRs أو الصناديق المشتركة، يمكنهم البحث عن الشركات المحلية التي تستمد جزءًا كبيرًا من المبيعات من الخارج.

لذا فإن الشركات متعددة الجنسيات MNCs هي الأنسب لهذا الغرض. قد يعني هذا شراء شركة Coca-Cola Company (KO) أو شركة McDonald’s (MCD)، حيث أن كلاهما يدر غالبية الإيرادات من العمليات العالمية خارج الوطن. حيث أن هذا نهج يسمى الباب الخلفي ولا يوفر تنوعًا دوليًا حقيقيًا، رغم أنه يعطي المستثمرين التعرض الدولي.

الخلاصة

تعد المعرفة بالظروف السياسية والاقتصادية في البلد الذي تستثمر فيه أمرًا ضروريًا لفهم العوامل التي قد تؤثر على عائداتك. وكما هو الحال دائمًا، يجب على المستثمرين التركيز على أهدافهم الاستثمارية وتكاليفهم وعائداتهم المتوقعة، وتحقيق التوازن بين هذه العوامل وتحملهم للمخاطر.