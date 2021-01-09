5924 إصابة و82 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 5924 إصابة و 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24ساعة الماضية، وفقا لـ”الألمانية”.

وقالت لاري اليوم في تصريحها الصحفي اليومي: أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 5924 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما رفع اجمالي عدد الاصابات الى مليون و 280 الفا و 438 اصابة من ضمنها 4686 في حالة حرجة تخضع الان للعناية المركزة.

وقالت إن هنالك في الوقت الحاضر 7 مدن في الحالة الحمراء فيما بلغ عدد المدن في الحالة البرتقالية 30 مدينة والصفراء 219 مدينة والزرقاء 192 مدينة.