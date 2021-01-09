رويترز: الكشف عن عمليات اغتصاب لنساء في إقليم تيجراي الإثيوبي

نقلت وكالة “رويترز” عن عسكريون وأفراد شرطة في مقلي عاصمة إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا عن مخاوفهم إزاء انعدام الأمن، حيث قال أحدهم إن نساء اُغتصبن خلال الأيام الماضية بعد سقوط المدينة في أيدي القوات الاتحادية خلال حرب أواخر العام الماضي.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد النصر في صراعها مع الحزب الحاكم السابق في تيجراي بعد السيطرة على مقلي، التي يقطنها نصف مليون نسمة، في 28 نوفمبر الماضي.

وتقول الحكومة إنها تستعيد القانون والنظام لكن وكالات الإغاثة والسكان والأمم المتحدة يعبرون على قلق إزاء استمرار الاضطرابات ونقص الموارد.

وخلال اجتماع في مقلي أمس الجمعة، بثه تلفزيون (إي.تي.في) الحكومي، تحدث رجل يرتدي الزي العسكري الإثيوبي عن انتهاكات متكررة ضد النساء، دون أن يكشف عن أسمه

وأضاف :”النساء تعرضن للاغتصاب أمس واليوم في ظل وجود الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية”، ولم ترد تفاصيل أخرى.

وتشيرات تقديرات إلى مقتل آلاف المواطنين بإقليم تيجراي في ضربات جوية ومعارك منذ مطلع نوفمبر الماضي .