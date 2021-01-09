تحذير عاجل من سفارة المملكة في إسبانيا للمواطنين

أصدرت سفارة المملكة في العاصمة الأسبانية مدريد تنبيها عاجلا لرعاياها .

و حذرت السفارة في بيان لها من العاصفة الثلجية فيلومينا

وقالت على حسابها بتويتر : “نظراً لسوء الأحوال الجوية الناجمة عن العاصفة الثلجية “فيلومينا” تدعو السفارة المواطنين المتواجدين في إسبانيا لاتخاذ الحيطة والحذر والبقاء في المنزل واتباع تعليمات السلطات المحلية،علماً أن حكومة مدريد أعلنت عن تعليق الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بسبب ظروف الطقس وتساقط الثلوج وإغلاق الطرق والمنافذ.

وأهابت بالمواطنين السعوديين في إسبانيا أنه لطلب المساعدة يرجى الاتصال على الأرقام : هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد:

0034672538005

هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة:0034690011111

هاتف السفارة: 0034913834300