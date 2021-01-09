مليشيا الحوثي تستبدل النشيد الوطني اليمني بنشيد الثورة الخمينية و الحكومة اليمنية تدين المهزلة

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، من التبعات الخطيرة لممارسات مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة ‎صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، من محاولات ممنهجة لتزييف الوعي الوطني وطمس الهوية اليمنية وتعميم الشعارات والطقوس الايرانية وتمجيد رموز الارهاب الايراني وتحويل تلك المناطق إلى مستعمرة فارسية.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مليشيا الحوثي استبدلت النشيد الوطني للجمهورية اليمنية بنشيد الثورة الخمينية لتدشين فعالياتها الطائفية في العاصمة المختطفة ‎صنعاء في دلالة لمستوى الانقياد والتبعية الكاملة لنظام الولي الفقيه في ايران.

وطالب الارياني، الدول العربية بادراك التبعات الخطيرة لاستلاب هوية اليمن وانتزاعها عن محيطها الجغرافي وتاخير حسم معركة استعادة الدولة على الامن القومي العربي والامن والسلم في المنطقة، والوقوف الجاد مع الدولة والشعب اليمني الذي يخوض معركة تاريخية في التصدي للمشروع التوسعي الايراني.

‏كما دعا الارياني، المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لمغادرة مربع الصمت وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج، والقيام بمسئولياتها القانونية والاخلاقية في ووقف العدوان الايراني السافر على اليمن والذي خلف مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.