عسير.. القبض على مواطنين ضربا عامل محطة وقود واستوليا على أمواله

أعلنت شرطة منطقة عسیر، الیوم، القبض على شخصین قاما بالاعتداء على عامل في إحدى محطات الوقود على طريق بیشة – خمیس مشیط، بضربه وسلبه مبلغا مالیا.

وأوضحت شرطة عسیر أن المتابعة الأمنیة تمكنت من تحديد ھويتھما، وھما مواطنان، وقد عثر بحوزتھما على قطعتین من مادة الحشیش المخدر وظرفین يحتويان على “الشبو” المخدر.

كما ُ عثر بحوزتھما على مبلغ مالي وسلاح أبیض، وجرى إيقافھما لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقھما وإشعار النیابة العامة بذلك اختصاصا.