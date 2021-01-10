العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

أعلنت الشرطة الأحد العثور على حطام وأشلاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجايا قبالة اندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصاً.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة “ميترو” التلفزيونية: “تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث”، مشيراً الى ان الشرطة “تعمل على تحديد هويات” الضحايا.

ونشر العديد من زوارق الإنقاذ وتلك التابعة للجيش، فضلاً عن طائرات هليكوبتر وغواصين صباح الأحد، بعد أن تم ليلاً على ما يبدو تحديد موقع التحطم.

وارسلت اجزاء من الحطام إلى الميناء الرئيسي في جاكرتا حيث انشئ مركز للإسعافات الأولية.

وتم تحديد موقع تحطم طائرة بوينغ بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا.

وكان على متن الطائرة خمسون راكبا و12 من افراد الطاقم.

وكان أقارب ركاب الطائرة ينتظرون بتوتر الأخبار في مطار بونتياناك مساء السبت.