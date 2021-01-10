نائب الرئيس الأمريكي: لا أستبعد عزل ترامب

أفادت شبكة سي.أن.أن الأمريكية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الأخير لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب إذا تصرف بعدم استقرار أكثر.

وأضاف المصدر أن قلقاً داخل فريق بنس من الإجراءات المتهورة التي يمكن لترامب اتخاذها في حال تم تفعيل التعديل الخامس والعشرين أو حتى العزل.

وبحسب الـ “سي.أن.أن”، أوضح المصدر، أن بنس ومستشاريه يأملون في الوقت الحالي في توفير جسر للإدارة المقبلة، وبذل قصارى جهدهم لمساعدة فريق الرئيس المنتخب جو بايدن في الاستعداد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ولكن المصدر حذر، في الوقت ذاته، من أنه أصبح من الواضح هذا الأسبوع أن من الضروري إبقاء خيار التعديل الخامس والعشرين على الطاولة بناء على إجراءات ترامب.

ولتفعيل التعديل الـ25 بالدستور، يتعين على بنس وعلى أغلبية حكومة ترامب إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة، وقال أحد المستشارين إن بنس يعارض فكرة استخدام التعديل.

ولا يزال احتمال عزل ترامب قبل 20 يناير وهو موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مستبعداً.

فأي مساءلة في مجلس النواب ستفضي إلى محاكمة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون ولا يزال المجلس في عطلة حتى 19 يناير .

والخميس الماضي، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، نائب الرئيس مايك بنس إلى استخدام التعديل الـ 25 في الدستور، لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه “فوراً”، معتبرة أن ترامب شجع على تمرد مسلح ضد الولايات المتحدة.

ووصفت بيلوسي، الرئيس ترامب، بأنه شخص شديد الخطورة، ولا ينبغي أن يستمر في منصبه.

ويشار إلى مطالبات بتفعيل التعديل “25” من الدستور الأمريكي لعزل دونالد ترامب قبل نهاية ولايته بأسبوعين، ظهرت بعد أحداث اقتحام الكونغرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.