عاجل… وزير الخزانة الأمريكي يقطع جولته الشرق أوسطية ويعود لواشنطن

ذكر مصدر مطلع أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيختصر جولة لـ 7 دول ويعود إلى الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بصورة مبكرة عما كان متوقعاً، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر المصدر أن عودة منوتشين تأتي استمراراً لدوره فى دوائر القيادة الأمريكية خلال فترة اضطرابات في الولايات المتحدة.

وأضاف إن العودة لا تتعلق بأي خطة لمتابعة إقالة الرئيس دونالد ترامب، استناداً إلى التعديل الـ25 للدستور الأمريكي، وذلك رداً على التكهنات بأن أعضاء بالحكومة فكروا في الإطاحة بترامب.

ومنوتشين حالياً في منتصف رحلة تستغرق 10 أيام إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.