هدف: 10 آلاف موظفة سعودية سجلن في “وصول”

قال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” إن عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة بلغ 10 آلاف موظفة يعملن في مختلف منشآت القطاع الخاص.

ويرجع تنامي أعداد الموظفات المسجلات في البرنامج خلال شهرين من إطلاق التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

ورفع “هدف” سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلا من 800 ريال شهريا ووفقا للآلية الجديدة فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن بين 6001 إلى 8000 ريال كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلا من 12 شهرا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج “وصول” وضمان الجودة والأمان في النقل يكون تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج حيث يغطي البرنامج الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة وتبوك وعسير والقصيم وحائل وجازان والشمالية ونجران والجوف والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة من مقر العمل وإليه بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج ” وصول”.