الكويت تحدِّد هوية 13 شهيدًا تمَّ اعتقالهم أثناء الغزو العراقي للبلاد

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تحديد هوية 13 شهيدًا تمّ اعتقالهم أثناء الغزو العراقي للبلاد.

قال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين بوزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني، أنّه تمّ تحديد مصير 13 شهيدًا من الأسرى المفقودين بالتعرُّف على هوياتهم عبر التحليل الجيني للبصمة الوراثية من خلال إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية والتعرُّف على الرفات التي تمَّ جلبها من العراق لينضموا إلى قائمة الشهداء ممَّن سبق التعرف عليهم.

وتابع، أنَّ هؤلاء الأسرى قد اعتقلوا أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990 وتمَّ جلب رفاتهم من العراق ضمن مجموعة تمَّ التعرف عليها في نوفمبر الماضي بعد جهود مكثفة تمَّ التوصل من خلالها لمعلومات بشأن موقعي دفن الجثث، وتقديمها إلى اللجنة المختصة التي قرَّرت فحص الموقعين من جانب فريق فني عراقي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.