نزوح جماعي في “واتساب”.. وزيادة كبيرة باشتراكات “سيجنال” بعد تغريدة إيلون ماسك

أعلن تطبيق المراسلة “سيجنال”، عن وجود ضغط شديد على التسجيل للانضمام إلى التطبيق.

وقالت الشركة، إن هناك تأخيرات في عمليات التحقق من أرقام الهواتف للحسابات الجديدة عبر العديد من مزودي خدمات المحمول.

وتزامن ذلك مع نزوج جماعي من واتسآب إلى منافسه سيجنال.

وجاءت الأعداد الكبيرة بتطبيق سيجنال، عبر تغريدة نشرها مؤسس تسلا إيلون ماسك، أوضح خلالها ميزات تطبيق سيغنال عن غيره، داعيا كافة المواطنين ومستخدمي تطبيق واتسآب إلى استخدام تطبيق “سيغنال”.

و”سيغنال” هو تطبيق مراسلة فورية يركز على الخصوصية متاح لأجهزة “آيفون” و”آيباد” و”أندرويد” و”ويندوز” و”ماك”، يعتمد على بروتوكول التشفير من طرف إلى طرف “ZRTP”، تم إطلاقه لأول مرة في عام 2014.