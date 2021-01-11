أكثر من 3 آلاف وظيفة ..”موانئ” و”الموارد البشرية” يطلقان مبادرة لتوطين وظائف الشركات العاملة بالموانئ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق مبادرة توطين وظائف الشركات العاملة بموانئ المملكة، وذلك بهدف توطين 23 مجالاً وظيفياً في التخصصات التشغيلية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المبادرة ستكون ابتداءً مع 4 شركات بميناء جدة الإسلامي وهي شركة محطة بوابة البحر الأحمر، شركة موانئ دبي العالمية للشرق الأوسط، شركة الزامل للخدمات البحرية، وشركة منصور المساعد للتجارة والمقاولات.

وبينت أن هذه المبادرة تستهدف توطين أكثر من 300 وظيفة خلال مدة الاتفاقية على أن يرتفع هذا العدد تدريجياً في 2021، بالإضافة إلى دعم الأجور والتدريب من خلال برنامج التوطين وتهيئتهم، وتمكين الشباب والشابات السعوديين في سوق العمل للدفع بعجلة التنمية بطموحهم وقدرتهم وكفاءتهم.

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستسهم كذلك في تأهيل وتدريب المواطنين على وظائف رئيسية لسلاسل الإمداد داخل موانئ المملكة لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشياً مع حرص الهيئة على تفعيل برامج التوطين في قطاع الموانئ والشركات العاملة بها.

وذكرت الهيئة أن هذه المبادرة هي إحدى المبادرات الفرعية الناتجة عن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة النقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تستهدف توفير 45 ألف فرصة وظيفية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.