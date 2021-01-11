تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب وبرنت إلى 55.34 دولار

هبطت أسعار النفط اليوم، الإثنين، وسط مخاوف حول مستقبل الطلب على الخام في ظل زيادة عدد إصابات “كورونا”، واتجاه مزيد من الدول حول العالم لتشديد قيود الإغلاق.

ويتطلع المستثمرون إلى الخطط التحفيزية للرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن”، إذ أعلن عزمه على إنفاق تريليونات الدولارات لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 1.2% إلى 55.34 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 0.8% عند 51.81 دولار للبرميل.