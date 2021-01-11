اسعار الذهب في السعودية تواصل التراجع.. وعيار 21 عند 194.11 ريال

تواصل أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأثنين11 يناير 2021، تراجعها متأثرة بتسارع نزول الأسعار العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة، 221.84 ريال (59.16 دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.

وعلى نحو طفيف تراجع الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) مسجلا 194.11 ريال (51.76 دولار)، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 166.38 ريال (44.37 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 129.41 ريال (34.51 دولار)، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 110.66 ريال (29.50 دولار).

وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الإثنين، رغم مكاسب الدولار وعوائد سندات الخزانة والأسهم، وتقييم المستثمرين لسياسة الرئيس الأمريكي الديموقراطي المنتخب “بايدن” الذي تعهد بالتوسع في خطط المساعدات الاقتصادية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.2% مسجلة 1839.9 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.5% عند 1840.65 دولار للأوقية، ليقلص خسائره بعدما هبط في وقت سابق اليوم بنسبة 1.7% إلى 1817.49 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر الماضي.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 0.7% مسجلة 24.81 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين بأكثر من 2% عند 1047.04 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر البلاديوم بنحو 0.9% مسجلًا 2397.77 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنحو 0.4% عند 90.42 نقطة.