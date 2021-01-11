منذ 30 يوليو.. الصين تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي الصيني شهد أكبر زيادة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ أكثر من 5 أشهر إذ تستمر زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وأضافت اللجنة في بيان، أن إقليم خبي سجل 82 إصابة من أصل 85 إصابة محلية، الأحد، وأن إقليم لياونينج سجل إصابتين بينما سجلت بكين إصابة واحدة. كما سجلت البلاد 18 إصابة جديدة لوافدين من الخارج.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات اليومية 103 وهو الأعلى منذ 30 يوليو/ تموز عندما سجلت البلاد 127 إصابة.

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 87536 بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.