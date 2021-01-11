“العمل الحر” يحدد شروط التسجيل في برنامج النقل الموجه

حدد برنامج العمل الحر،شروط وإجراءات التسجيل في برنامج النقل الموجه.

ويعد نشاط النقل الموجه خاص بنقل الركاب وتوجيه سيارات الأجرة الخاصة أو سيارات النقل الخاصة بأجر بواسطة التطبيقات الذكي.

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن الدعم المالي من خلال برنامج النقل الموجه يصل إلى 2400 ريال شهريًا كما يقدم الصندوق 3000 ريال دعمًا تحفيزيًا كل 6 أشهر للمستفيد المستمر، فيما تستمر المدة الزمنية للبرنامج نحو 24 شهرًا.

فيما أكد برنامج العمل الحر عبر المنصة الإلكترونية أن شروط الانضمام لبرنامج النقل الموجه تتضمن أن يكون المشترك سعودي الجنسية، والعمر من 20 إلى 60 عامًا، وأن لا يكون المتقدم على رأس العمل.

وكذلك من ضمن شروط النقل الموجه، يجب ألا يكون طالبًا أو متقاعدًا، وليس لديه سجل تجاري، وغير مستفيد حالي من برامج دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والتسجيل في تطبيقات توجيه المركبات، وإصدار وثيقة العمل الحر.

وأكدت منصة العمل الحر، أن التسجيل في برنامج النقل الموجه يتطلب، يجب التسجيل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المعتمدة في المبادرة، وإكمال إجراءات إصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجه تحت نشاط قائد مركبة.

وكذلك التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية وإكمال إجراءات التقديم، البدء بالعمل في التطبيقات حال إكمال الإجراءات.