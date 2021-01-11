19 قتيلا في انهيارين أرضيين بإندونيسيا

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، الاثنين، إن حصيلة ضحايا انهيارين أرضيين في إقليم ويست جاوة ارتفعت إلى 19 قتيلا.

وأكد المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي أن ما لا يقل عن 19 شخصا أصيبوا، وجرى إنقاذ 150 آخرين عقب وقوع انهيارين أرضيين نجما عن هطول أمطار غزيرة في وقت متأخر، السبت، في منطقة سوميدانج.

وأضاف أن الانهيار الأول أودى بحياة 8 أشخاص، ولكن انهيارا آخر ضرب رجال الإغاثة الذين وصلوا في المساء، مما أسفر عن مقتل 11 من رجال الإغاثة ورئيس شرطة ورئيس وحدة حماية مدنية محلية.

وأوضح: “وفقا للمعلومات الواردة من المسؤولين المحليين، مازال هناك الكثير من الأشخاص تحت الطمي”.

يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة الحدوث في إندونيسيا خلال موسم الأمطار الممتد من أكتوبر/ تشرين الأول حتى مارس/ آذار.