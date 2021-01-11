“التأمينات الاجتماعية” تحدد شروط ومزايا الاشتراك في نظام التأمین ضد التعطل عن العمل

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشروط ومزايا الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن نسبة الاشتراك في دعم ساند هي 1% من الأجر المسجل.

يمكن الحصول على تعويض شهري عند ترك العمل لأي سبب خارج عند إرادتك وليس لديك دخل من عمل أو نشاط خاص، وقد يستغرق طلب التعويض ضد التعطل عن العمل ساند 90 يومًا من تاريخ ترك العمل، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويحصل المستفيد من دعم ساند على 60% من أجره لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9 آلاف ريال و50% لمدة 9 أشهر بحد أقصى 7500 ريال، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويمكن صرف دعم ساند لمدة 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة يستحق فيها التعويض ولاستمرار صرف التعويض يلزم التسجيل في بوابة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.