بعد التحديث.. اكتشاف ثغرة كبيرة في”واتساب”

بدأ عملاق محركات البحث، غوغل” في فهرسة مجموعات التواصل عبر تطبيق “واتساب”، وإظهارها إلى العامة، مما يعني القضاء على جانب كبير من الخصوصية التي كان يتمتع بها مستخدمو التطبيق.

ويأتي هذا التطور الذي كشف عنه باحث هندي في الأمن السيبراني، بعد أيام على الإعلان عن تغيير سياسة الخصوصية في التطبيق، بما يجبر المستخدمين على مشاركة بعض من معلوماتهم مع “فيسبوك”، مما أثار غضبا واسعا، بحسب ما نشرته سكاي نيوز عربية.

وقال الباحث راجشكار راجاريا في تغريدة على “تويتر” إن المجموعات في التطبيق لم تعد آمنة كما تتوقع.

ونشر الباحث صورة توثق فهرسة “غوغل” لبعض المجموعات على “واتساب”.

وأضاف أن المجموعات التي تتشكل عبر إرسال رابط إلى المستخدمين من أجل الانضمام إليها معرضة لاختراق بياناتها.

والاختراق يعني أن الملفات الشخصية للمشاركين في هذه المجموعات ستصبح متاحة لأي شخص على الإنترنت، وقد يستطيع أي شخص الالتحاق بالمجموعة والحصول على البيانات السرية فيها.