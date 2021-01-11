“الداخلية”: 18746 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19، خلال الفترة من 19 / 5 / 1442هـ إلى 25 / 5 / 1442هـ ، (18746) مخالفة.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (5924) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3191) ثم القصيم بـ (1991)، فالمدينة المنورة بـ (1924)، والمنطقة الشرقية بـ (1860)، والجوف بـ (1613)، وتبوك بـ (517)، وحائل (489)، والباحة (489)، والحدود الشمالية (293)، وعسير (244)، ثم نجران بـ (125) وجازان (86).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن.