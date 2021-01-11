مذكرة تفاهم بين السعودية والجزائر للتعاون في مجال الإسكان

وقّع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، مذكرة تفاهم مع جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية بهدف تفعّيل التعاون المشترك بين الجانبين في المجال السكني والبنية التحتية، ومَثّل الجانب الجزائري في التوقيع وزير السكن والعمارة والمدينة بجمهورية الجزائر كمال ناصري.

وتمت إجراءات التوقيع افتراضياً بحضور وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود، والسفير السعودي لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، والسفير الجزائري لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.

وأوضح وزير الإسكان أن مذكرة التعاون مع الجانب الجزائري تأتي بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم التعاون بينهما، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية في المجال السكني بين البلدين، واستحداث برامج تنفيذية لتعزيز مشاركة الجهات والشركات في البلدين لتنفيذ مشروعات إسكانية وبنية تحتية تُحقق ما يخدم أهداف البلدين في مجال الإسكان.

وأكد أن الإسكان في المملكة يحظى باهتمام بالغ من القيادة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – يحفظه الله – وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله-، ولقي دعماً كريماً سخياً من حكومتنا الرشيدة والذي انعكس على المخرجات المميزة وارتفاع نسبة التملك إلى 62% – وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبه، لفت وزير السكن والعمارة والمدينة بجمهورية الجزائر كمال ناصري، إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوهاً بأهمية الاتفاقية لتعزيز تلك العلاقات، متطلعاً إلى المساهمة الفاعلة لإقامة الشراكات في القطاعين العام والخاص بين البلدين، وتبادل التقنيات الحديثة حول أساليب البناء والصناعات بمجال الإسكان، وتشجيع المستثمرين في البلدين للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية للمشاريع.