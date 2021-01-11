“بنزين مغشوش” يثير أزمة في وادي الدواسر.. و”التجارة” تتدخل

تباشر الجهات الرقابية بفرع وزارة التجارة في محافظة وادي الدواسر، بلاغات عدة من متضررين أزمة أعطال السيارات التي تسبب فيها بنزين 91 بالمحافظة.

وكان عدد من أهالي محافظة وادي الدواسر قد اشتكوا من بنزين يتسبب في أعطال عدة من سيارتهم، داعين الجهات ذات العلاقة إلى التدخل.

وقال المواطن سعد الدوسري، إنه لاحظ توقف سيارته بصورة مفاجئة إلى جانب وجود ارتفاع في زيت محرك السيارة بعد تعبئة بنزين 91، مما أجبرهُ على تغيير نوع بنزين سيارته إلى بنزين 95 رغم ارتفاع سعره إلا أنه لم يجد حلا غير ذلك بعد تعطل سيارته.

وذكرت مصادر لـ”الوئام”، أن فرع وزارة التجارة بالمحافظة تلقى عدة بلاغات عن وجود بنزين مغشوش يتسبب في تعطل السيارات، حيث قامت فرق من فرع وزارة التجارة بجولات ميدانية على عدد من محطات الوقود بالمحافظة، وسحبت عينات وأرسلتها إلى مختبر هيئة المواصفات والمقاييس بالرياض.

يذكر أنه في حالة ثبوت وجود غش في البنزين فإن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.