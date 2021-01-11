تنبيهات متقدمة.. “الأرصاد” تحذر من هطول أمطار على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهات متقدمة بحدوث تقلبات جوية على عدد من المناطق بالمملكة، تشمل هطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وشملت التنبيهات، منطقة مكة المكرمة وتحديدًا الجموم والعاصمة المقدسة، على أن تستمر الحالة حتى تمام الحادية عشر مساء اليوم.

وكذلك منطقة الباحة وتشمل الباحة، الحجرة، العقيق،المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة، على أن تستمر الحالة حتى الساعة 11.50 دقيقة.

بجانب منطقة جازان وتحديدًا الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، على أن تستمر الحالة حتى حتى الساعة 11.50 دقيقة.