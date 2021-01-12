ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 55.72 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، وسط توقعات بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي ومتابعة مستجدات “كورونا”.

وسجلت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس ارتفاع بنحو 0.1% إلى 55.72 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 0.2% عند 52.36 دولار للبرميل.

وفي سياق منفصل، توقع “جولدمان ساكس” ارتفاع سعر خام “برنت” إلى مستوى 65 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بأن يُسجل ذلك المستوى مع نهاية 2021، وذلك بدعم من قوة الطلب المتوقعة نتيجة توزيع لقاحات “كورونا”.