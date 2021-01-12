ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بالمملكة عند 195.83 ريال

ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في معظم دول العالم، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “ترامب” على إعلان حالة الطوارئ في “واشنطن” أمس من أجل تنصيب “بايدن” حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري، بعدما حذرت السلطات من تهديدات أمنية خلال أسبوع التنصيب.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.4% عند 1858.4 دولار للأوقية، في تمام الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.7% مسجلًا 1857.58 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 0.9% عند 25.51 دولار للأوقية، وارتفع كل من سعر البلاتين بما يقرب من 3% مسجلًا 1066.26 دولار للأوقية، والبلاديوم بنحو 0.6%عند 2384.48 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار-الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 90.50 نقطة.